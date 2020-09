Erding: „World Cleanup-Day“

Erding räumt auf und das obwohl die Aktion „Erding bleibt sauber“ wegen Corona ausfallen musste. Der Bund Naturschutz und die Stadt rufen nun gemeinsam auf am weltweiten „World Clean-Up Day“ teilzunehmen. Der findet nächste Woche Samstag, am 19. September statt. Damit es aber keine Überschneidungen gibt, wo die Gruppen aufräumen, bittet die Stadt darum sich anzumelden. Wer nicht Teil einer Gruppe ist aber trotzdem mithelfen möchte, kann um 09.30 Uhr zum Parkplatz des Anne-Frank-Gymnasiums kommen. Dort bekommt jeder Handschuhe und Müllsacke und bekommt einen Einsatzbereich zugeteilt. Eure Anmeldung könnt Ihr an folgende E-Mail Adresse schicken:

bn.erding@t-online.de