Heute Abend gehts wieder hoch her hier im Sportpark Schollbach. Die Erdinger Wrestling Show legt wieder los. Nach langer Corona-Pause gibt es wieder eine Indoor-Veranstalung. Bis zu 1.500 Gäste dürfen heute Abend sechs Kämpfe bestaunen. Wrestling ist eine Form von Schaukampf, der Gewinner steht also schon vorher fest. Außerdem werden die Kämpfe mit Showelementen ausgestattet. Tickets für die Erdinger Wrestling Show gibts online bei eventim.de und auch noch an der Abendkasse.