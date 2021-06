Es wird wieder gekämpft – in Erding geht die Wrestling Show an diesem Wochenende wieder an den Start. Am Samstag steigen Kämpfer aus Erding, München und auch dem Saarland in dem Ring, um den Zuschauern ein Spektakel zu bieten. Fünf Kämpfe stehen auf dem Programm, egal wie das Wetter ist. Sollte es regnen gibt es eine Plane für den Ring und Schirme für die Zuschauer. Jeder, der zuschauen möchte, kann sich die Tickets für 20 Euro online kaufen. Einen Link dazu gibt’s hier.