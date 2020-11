Erding: Wunschsternaktion startet

Ein Spielzeug, etwas Warmes zum Anziehen, Schuhe oder Süßigkeiten: das Ardeo Netzwerk Erding veranstaltet heuer die Wunschstern Aktion. Die hängen ab nächster Woche in Erdings Bunten Häusern aus. Die knapp 200 Wünsche kommen von Kindern aus Familien, deren Lage momentan besonders schwierig ist.

Wer einen Wunsch erfüllen möchte, kann sich ab 1. Dezember einen der Sterne in den 14 teilnehmenden Betrieben in der Innenstadt Erding abholen, das Geschenk besorgen, verpacken und zusammen mit dem Wunschstern bis spätestens Dienstag, 15. Dezember im Rathaus Erding abgeben. Die Geschenke werden dann von Kindergärten und Schulen rechtzeitig vor den ja nun vorgezogenen Weihnachtsferien bis Freitag, 18. Dezember an die Eltern der Kinder weitergegeben.

Erdings Bunte Häuser, die sich in diesem Jahr an der Aktion beteiligen sind:

Schuhhaus Moosbauer

Allianz-Vertretung Gänger

Modehaus Kraus am Eck

Lederwaren Mitterreiter

Immobilien Kainz

Jeans House Strobel

VR-Bank Erding

Seeßle Fußgesund

Gewandhaus Gruber

Voischee Concept Store

Pro function

Versicherungskammer Bayern

Hoedemaker Goldschmiede

Thalmeier Einrichtungen