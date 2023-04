Erdinger Flüchtlingshilfe sucht Lagerpaten

Nach acht Jahren muss die Flüchtlingshilfe hier in Erding ihre bisherigen Räume verlassen. Auf dem ehemaligen Fliegerhorst-Gelände entsteht ein neuer Stadtteil. Nach langem Suchen hat die Flüchtlingshilfe jetzt eine Lagerhalle in Isen gefunden. Im Gegensatz zu dem Bundeswehr-Gebäude muss die Flüchtlingshilfe hier aber Miete zahlen und sucht deshalb jetzt Lagerpaten. Wer sie unterstützen will, kann für sieben Euro im Monat die Miete für zwei oder drei Quadratmeter die Miete übernehmen. Weitere Infos findet ihr hier.