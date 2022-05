Erdinger Mitmachaktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ startet wieder!

Statt Sprit an der Zapfsäule lieber kostenlos Gesundheit tanken! Die AOK hier in Erding und der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club rufen wieder zur Erdinger Mitmachaktion “Mit dem Rad zur Arbeit” auf. Ziel der Aktion ist es, bis Ende August an mindestens 20 Arbeitstagen in die Firma, zum Bahnhof oder vom Homeoffice aus zu radeln. Die geradelten Kilometer können die Teilnehmer in einen Online-Radkalender eintragen. Wer das 20-Tage-Ziel erreicht, hat außerdem die Chance, unter anderem ein nagelneues E-Bike zu gewinnen. Anmelden könnt ihr euch hier.