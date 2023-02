Erdingerin will Tafel für Tiere gründen

Nicht nur Energie und Lebensmittel werden teurer. Immer mehr Tierhalter müssen auch beim Futter für ihre Vierbeiner jeden Euro zweimal umdrehen. Fleur Grell hier aus Erding, will deshalb jetzt anpacken und eine Tafel für Tiere gründen. Schon mit der ersten Idee dafür hatte sie viele Unterstützer gesammelt, jetzt soll auch ein entsprechender Verein gegründet werden. Wer mithelfen will, die Erdinger Tiertafel aufzubauen, kann sich per Mail an: info@tiertafel-erding.de oder per Telefon an: 0172 / 862 92 99 melden.