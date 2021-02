Erdweg: Clown-Workshop in der VHS

Sie verbreiten Spaß und bringen einen immer zum Lachen – die Clowns. Und wer selbst mal Lust hat in die Welt der Clowns einzutauchen kann das an der Landvolkshochschule Petersberg in Erdweg im Landkreis Dachau machen. Am Samstag bietet die VHS einen Workshop an – dort lernt man mit lockeren Spielen und Übungen die Welt aus der Sicht eines Clowns zu sehen. Alles ein bisschen naiv, kindlich aber vor allem mit viel Spaß. Wer Lust hat mitzumachen, kann sich noch heute anmelden und bekommt dann eine rote Nase zugeschickt. Die muss man beim Workshop natürlich auch tragen – der findet corona-bedingt per Zoom statt und kostet 50 Euro. Einen Link zur Anmeldung gibt’s hier.