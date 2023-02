Sie kommen mitten in der Nacht, jagen einen Geldautomaten in die Luft und rasen mit hochmotorisierten Autos über die Autobahn davon. 37 Mal haben allein letztes Jahr Geldautomaten-Sprenger in Bayern zugeschlagen. Jetzt können sich die Ermittler aber über einen Erfolg freuen. Fahnder aus Bayern und Baden-Württemberg sind Anfang der Woche in den Niederlanden gegen eine der Banden vorgegangen. Was sie genau erreicht haben, wollen die Ermittler heute Mittag in München vorstellen.