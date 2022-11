Erkältung loswerden: Der 24-Stunden-Plan

Die Nase läuft und der Hals kratzt. Gerade jetzt im Herbst schleppen wir immer mal wieder eine Erkältung mit uns rum. In der Regel dauert es so eine Woche bis man wieder fit ist. Der britische Forscher Ron Eccles behauptet: es klappt sogar in nur 24 Stunden!!! Vorausgesetzt ihr haltet euch an einen strikten Plan.

07:00 Uhr: Starte den Tag mit einer heißen Dusche. Der heiße Dampf löst den Schleim in der Nase und beruhigt die Atemwege.

08:00 Uhr: Ein gesundes Frühstück auf dem Plan: Haferflocken mit Obst bringen die Vitamine und Nährstoffe, die ihr braucht.

10:00 Uhr: Thymian-Tee mit Honig! Die Heilpflanze soll zum Beispiel den Schleim lösen aber auch das Immunsystem stärken.

12:00 Uhr: Ab an die frische Luft und Sauerstoff zu tanken.

13:00 Uhr: Jetzt kommt der Zaubertrank gegen Erkältungen ins Spiel: eine herzhafte Hühnerbrühe. Sorgt für viel Eiweiß!

15:00 Uhr: Jetzt habt ihr wieder ein Date mit einem Thymian-Tee, Honig nicht vergessen und obendrauf gibt es noch ein Glas frisch gepressten Orangensaft.

18:00 Uhr: Zeit fürs Abendessen, das aus viel Gemüse bestehen sollte. Chili, Ingwer, Knoblauch oder Curry sollten auf jeden Fall mit drin sein. Diese Gewürze werden vor allem für ihre antibakterielle Wirkung geschätzt.

21:00 Uhr: Zu Guter Letzt steht dann noch ein heißes Fuß – oder Dampfbad an. Danach ab ins Bett und viel und lange schlafen.

Zusammen mit viel Wasser und Tee über den Tag verteilt, solltet ihr euch morgen auf jeden Fall schon viel besser fühlen!