Erlebnisführungen durch Freising

In den Ferien wegfahren? Das ist bei Flug-Streik, Bahnchaos und Autobahnstau sowieso nicht so eine gute Idee. Für alle Daheimgebliebenen gibt es hier in Freising jetzt einmal Heimat zum Anfassen. Wer sein Zuhause ein bisschen besser kennenlernen will, für den gibt es ab Freitag Erlebnisführungen durch die Stadt. Dabei erfährt man Spannendes zum Beispiel über historische Berufe oder Mühlen an der Moosach. Eine Führung kostet acht Euro pro Person, die Führungen starten immer freitags um 17 Uhr. Weitere Infos und die Termine findet ihr hier.