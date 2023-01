Ermittlungen nach Bluttat in Martinsried gehen weiter

Auch heute gehen die Ermittlungen zur Bluttat in Martinsried im Landkreis München weiter. Am Donnerstagabend hatte dort ein 20-Jähriger seine Mutter angegriffen und so schwer verletzt, dass sie später im Krankenhaus gestorben ist. Entdeckt wurde die Frau bei einem Feuerwehreinsatz, weil im Keller des Hauses ein Brand ausgebrochen war. Ob der im Zusammenhang mit der Bluttat steht und warum der Mann seine Mutter angegriffen hat, ist noch unklar. Die Polizei hat den Tatverdächtigen später auf einem Baukran in Martinsried entdeckt und festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft.