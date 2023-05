Erneut Braunbär in Oberbayern nachgewiesen

In Oberbayern ist schon wieder ein Braunbär nachgewiesen worden. Das Landesamt für Umwelt hat jetzt Aufnahmen einer Wildtierkamera im südwestlichen Landkreis Traunstein zweifelsfrei als Braunbär bestätigt. Ob es sich dabei um dasselbe Tier handelt, das bereits im April im Landkreis Rosenheim Schafe gerissen hat, ist unklar. Nutztierhalter in der Region sind aufgerufen, ihre Tiere nachts im Stall unterzubringen. Wanderer sollten Essensreste und Müll nicht in der Natur zurücklassen, um den Bären nicht anzulocken.