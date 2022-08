Erneut Fliegerbombe in Geretsried gefunden

Nur zwei Tage nach dem letzten Fund ist in Geretsried im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen erneut eine Fliegerbombe gefunden worden. In einem Radius von 300 Metern rund um den Fundort auf einer Baustelle am Rotkehlchenweg im Stadtteil Gartenberg müssen Anwohner jetzt ihre Häuser verlassen. Außerdem werden diverse Straßen gesperrt. Nach erster Einschätzung der Polizei handelt es sich um eine 75 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg. Der Kampfmittelräumdienst ist verständigt und wird zwischen 12 und 13 Uhr am Fundort eintreffen. Weitere Infos findet ihr auf der Website der Stadt Geretsried.