Erneute Straßenblockade in München

Die Aktivisten der “letzten Generation” haben es bereits angekündigt – heute haben sich erneut Klimaaktivisten mit Sekundenkleber auf den mittleren Ring Ausfahrt Heckenstaller Tunnel geklebt. Die Aktivisten der “letzten Generation” fordern damit eine Lebenserklärung von Grünen Minister Robert Habeck. Wind und Solar müssten auf Hochdruck ausgebaut werden. Es darf keine Fossile Infrastruktur geben, insbesondere keine neuen Ölbohrungen in der Nordsee, so die Aktivisten. Ähnliche Aktionen sollen heute auch in anderen Städten in Deutschland stattfinden.