Erneute Warnstreiks am Münchner Flughafen

Am Münchner Flughafen kann es heute wieder zu Flugausfällen und Verzögerungen kommen. Grund ist ein Warnstreik der Firma Swissport Losch, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat. Die Angestellten kümmern sich eigentlich um das Gepäck der Fluggäste am Boden, heute werden viele ihre Arbeit von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr niederlegen. Gefordert werden höhere Gehälter für die Mitarbeiter des Unternehmens. Wie groß die Beeinträchtigungen sein werden, hängt davon ab, wie viele Arbeiter an dem Streik teilnehmen.