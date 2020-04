Erster Erweiterungsbau U-Bahnhof Sendlinger Tor fertig

Gute Nachrichten von der Dauerbaustelle U-Bahnhof Sendlinger Tor in München. Das erste Erweiterungsbauwerk ist fertig und kann ab Donnerstag von den Fahrgästen genutzt werden. So gibt es jetzt eine weitere Verbindung zwischen dem Bahnsteig für U1 und U2 und dem Zwischengeschoss. Und die Fahrgäste bekommen auch einen ersten Eindruck, wie der Bahnhof künftig mit Farb- und Lichtkonzept ausschauen wird. Die weiteren Baumaßnahmen am Sendlinger Tor werden noch bis 2023 andauern und sollen so den Bahnhof großzügiger machen, um mit dem Fahrgastansturm Schritt halten zu können.