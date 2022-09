Erster Fall von Affenpocken in Erding

Erster Fall von Affenpocken im Landkreis Erding. Die infizierte Person hatte erst vor kurzen noch Kontakt zu einer erkrankten Person, und sich offensichtlich auch angesteckt. Sie muss jetzt so lange in Quarantäne bleiben, bis keine Symptome mehr zu sehen sind, also auch bis auf der Haut keine Wunden mehr sind. Das kann mehrere Wochen dauern. Das Gesundheitsamt versichert aber, dass die Gefahr der Ausbreitung sehr gering sei, da die Viren nur bei längerem sehr engem Kontakt auf andere Personen überspringen. Die Verläufe sind meist leicht.