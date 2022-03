Erster Non-Profit-Plattenladen in Markt Schwaben eröffnet

Musikliebhaber schwören darauf: Nur auf einer echten schwarzen Platte klingt Musik am besten. Für alle Nostalgiker gibt es deshalb jetzt einen neuen Plattenladen hier in Markt Schwaben. Von Rock über Klassik bis hin zur Volksmusik gibt es hier alle Musikrichtungen, aber nur auf Platte. Und das Besondere: Der “Rock Store” macht keinen Gewinn. Das eingenommene Geld geht zu 100 Prozent an den Aktivkreis zur Förderung kultureller Projekte in Markt Schwaben. Die Ehrenamtlichen suchen auch immer weiter neue Platten. Wer seine an den Laden spenden möchte, kann sich unter rockstore-marktschwaben@gmx.de melden.