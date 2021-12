Erster oberbayerische Totimpfstoff wird entwickelt

Deutschland ist ja schon Vorreiter-Land in der Entwicklung von Corona-Impfstoffen. Und jetzt wird an einem Totimpfstoff gewerkelt und der kommt hier aus Martinsried. Dort sitzt nämlich die deutsch-dänische Firma Bavarian-Nordic. Der Unterschied zu den bisher zugelassenen Impfstoffen: Hier werden einzelne, aber nicht lebensfähige Bestandteile des Coronavirus geimpft. Der Körper bildet dann entsprechende Antikörper. Allerdings soll dieser Impfstoff als reiner Booster entwickelt werden. Vorher muss man also entweder mit einem anderen Impfstoff erstgeimpft oder von Corona genesen sein. Anfang des Jahres sollen die letzten Tests stattfinden, eine Zulassung könnte es aber erst in einem Jahr geben.