Erwachsene lösen für sich selbst Hunde-Tickets

Ein Klammwart ist dem Betrug auf die Schliche gekommen: Immer mehr Erwachsene kaufen neuerdings Hunde-Tickets, wenn sie in die Partnachklamm im Landkreis Garmisch-Partenkirchen wollen. So sparen sie gut fünf Euro pro Ticket: Karten für Hunde kosten 2 Euro, der Preis für die regulären Tickets beläuft sich auf 6,00 oder 7,50 Euro. Aufgefallen ist es dem Klammwart, als er die Verkaufsprotokolle angeschaut hat. Da sind plötzlich fünf Hunde hintereinander in die Klamm gegangen – aber keine Erwachsenen.