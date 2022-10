Eschenrieder Spange: Mega-Chaos wegen Lkw-Unfall

Ein Lkw-Unfall sorgt heute für ein riesiges Chaos auf der A8 Richtung München. Ein Lastwagen voller Bitumenbaustoff ist heute früh auf der Überleitung zur Eschenrieder Spange in einen anderen Lkw gekracht und hat rund 1.000 Liter seines Gefahrguts auf der Fahrbahn verloren. Etliche Einsatzkräfte von mehreren Feuerwehren, dem THW und der Polizei sind im Einsatz, um die gefährliche Ladung von der Straße zu bekommen. Die Folge seit dem Morgen sind kilometerlange Staus. Die Aufräumarbeiten werden erst im Laufe des Nachmittags beendet sein. Am Vormittag kam es dann noch in der Gegenrichtung zu einem schweren Unfall mit mehreren Autos und Transportern. Die Einsatzkräfte, die am Aufräumen waren, halfen dann auch dort gleich den Verletzten.