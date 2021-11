ESV München hat Indoor Beach-Volleyball-Anlage

Traglufthalle. Bei diesem Wort denken die meisten an Flüchtlingsunterkünfte. Für den ESV München heißt Traglufthalle aber: ein wahrgewordener Traum. Denn der Verein hat jetzt so eine Halle in der Nähe des S-Bahnhofs Laim errichtet und darin eine Beachvolleyballanlage untergebracht. Und im sogenannten Beachdome kann man im Winter nicht nur in Shorts und T-Shirt Beachvolleyball spielen, sondern sich auch Urlaubsgefühle abholen. Denn es gibt auch eine Bar, und so kann man die Füße in den Sand stecken und einen kühlen Drink genießen.