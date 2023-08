Eure Rechte bei Flugreisen

Momentan herrscht an vielen Flughäfen in Deutschland Chaos, weil Personal fehlt. Und deswegen haben viele Menschen in Oberbayern Sorge, dass das Chaos auch sie in den Sommerferien betreffen wird. Der Flug ist verspätet oder fällt aus, euer Koffer kommt nicht ans Ziel. Welche Rechte Ihr in diesen Fällen habt, haben wir für Euch hier zusammengefasst:

Kommen Eure aufgegebenen Koffer verspätet oder am Ende gar nicht am Reiseziel an, haftet die Fluggesellschaft oder bei einer Pauschalreise auch der Reiseveranstalter.

Koffer kommt später an: Für den „notwendigen Kauf“ von Kleidung und Hygieneartikeln muss die Airline aufkommen. Es hängt allerdings von der Art der Reise und der Dauer ab, die überbrückt werden muss, was als „notwendig“ erachtet wird. Maximal bekommt Ihr für Eure Ersatzkäufe ca. 1.400 Euro pro Person. Unbedingt die Belege gut aufheben!

Koffer ist ganz weg: Der Schadensersatz für den Verlust eines Koffers beläuft sich auf ungefähr 1.400 Euro pro Person. In Ausnahmefällen kann die Zahlung höher ausfallen.

Checkliste

Informationen und Unterlagen, die Ihr für die Durchsetzung einer Entschädigung bei Gepäckproblemen benötigt:

Boardingtickets mit Flugnummer

Gepäckabschnittsnummer (Baggage Tag)

Liste des Kofferinhalts und evtl. Rechnungen

Belege über Kosten für Notkäufe

Bei beschädigtem Gepäck: Fotos des beschädigten Gepäckstück

Erreicht Euer Flugzeug mit einer mehr als dreistündigen Verspätung das Ziel, habt Ihr einen Anspruch auf Ausgleichszahlungen von 250 bis maximal 600 Euro – je nach der Länge der Reisestrecke. Der Ticketpreis spielt keine Rolle bei der Entschädigung.

Um Euren Anspruch geltend zu machen, dokumentiert wie gesagt am besten alles mit Fotos und bewahrt alle relevanten Quittungen auf.

Hilfreich ist auch das EU-Beschwerdeformular für Fluggastrechte, wo ihr alle Daten eingeben könnt (https://transport.ec.europa.eu/system/files/2016-09/eu_complaint_form_de.pdf)

Wenn Ihr eine Pauschalreise gebucht habt, dann wendet Euch an Euren Reiseveranstalter: Dieser ist in dann nämlich für Eure An- und Abreise verantwortlich.

Flug-Annullierungen

Lasst Euch auf jeden Fall den Grund für den Flugausfall von der Airline schriftlich bestätigen. Ihr habt das Recht auf eine gleichwertige Ersatzbeförderung, also eine kostenlose Umbuchung auf einen anderen Flug. Habt Ihr eine Pauschalreise gebucht, dann muss sich die Fluggesellschaft um einen Ersatzflug kümmern. Außerdem stehen Euch Versorgungsleistungen am Flughafen zu (übrigens bereits ab zweistündiger Verspätung) – zum Beispiel Getränke.

Bei Annullierungen gelten die gleichen Entschädigungsrechte wie bei Verspätungen. Aber die Fluggesellschaft kann die Entschädigung halbieren, wenn sie Euch innerhalb einer bestimmten Zeit einen Alternativflug anbietet. Sammelt auch in diesem Fall die Quittungen für all Eure Ausgaben.