Eure Weihnachtsgrüße im Radio

Dieses Jahr müssen viele Familien Weihnachten anders feiern als sonst. Wir werden viele geliebte Menschen leider nicht sehen können. Aber wir von Radio TOP FM wollen dafür sorgen, dass Ihr Euch trotzdem nahe sein könnt. Und deswegen spielen wir an Heiligabend eure Weihnachtsgrüße bei uns im Programm. Sagt Oma, dass ihr sie lieb habt und ihre Plätzchen vermisst. Lasst eure Geschwister, Eltern, Onkel, Tanten und Freunde wissen, dass Ihr natürlich auch dieses Weihnachten an sie denkt.

Schickt uns eure Grüße einfach per Whatsapp Sprachnachricht an die 08000 1064 1064 oder schickt uns eine Sprachaufnahme per Mail an redaktion@top-fm.de. Einsendeschluss ist Mittwoch, 23.12.2020, um 12 Uhr.