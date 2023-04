Eurofighter-Jets im Lechfeld

Ab heute sind im Lechfeld im Landkreis Augsburg 17 Eurofighter Jets stationiert. Von hier aus trainieren sie in den kommenden Tagen – unter den Übungen sind auch einige Nachtflüge. Bei den Übungen geht es um die schnelle Bereitschaft der Piloten. Das ist zum Beispiel notwendig, wenn ein fremdes Flugzeug in den deutschen Luftraum eindringt oder zu einem Passagierflugzeug die Funkverbindung abbricht. Dann müssen die Jets innerhalb von wenigen Minuten startbereit und in der Luft sein. In den nächsten Tagen kann es also immer wieder auch mitten in der Nacht plötzlich richtig laut werden.