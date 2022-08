Europameistersand vom Königsplatz in Hebertshausen

Gerade wurde auf ihm noch in München um Medaillen gekämpft, jetzt ist er hier in Hebertshausen: 810 Tonnen feinster Sand. Für die European Championships wurden auf ihm am Königsplatz die Europameisterschaften im Beachvolleyball ausgetragen. Jetzt wird hier in Hebertshausen daraus ein Multifunktionsplatz gebaut. Ab Ende September kann man dann hier Beachvolleyball, Beachtennis oder Beachhandball spielen. Und wer etwas abhaben will vom Europameister-Sand, der kann die Spielvereinigung Hebertshausen mit einer Spende unterstützen. Dann darf man sich zur Eröffnung ein Gläschen Sand abfüllen. Die Infos dazu findet ihr hier.