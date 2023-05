Europaweite Razzia gegen die Mafia – Schwerpunkt in Oberbayern

Seit dem frühen Morgen geht die Polizei in mehreren europäischen Ländern gegen die Mafia-Organisation “Ndrangheta” vor. Ein Schwerpunkt liegt wohl hier in Oberbayern. In Stadt und Landkreis München wurden zehn Objekte durchsucht. Bei der Razzia geht es um Drogenhandel, Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Die Mafia-Organisation soll Kokain aus Südamerika nach Europa geschmuggelt haben. Weltweit wurden heute Morgen demnach mehr als 100 Haftbefehle vollstreckt. Die Razzia ist laut Informationen der ARD die größte internationale Aktion, die je gegen die “Ndrangheta” stattgefunden hat.