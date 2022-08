European Championships in München

Erst in 2 Jahren, 2024 finden wieder die Olympischen Sommerspiele statt – ein “Mini-Olympia” gibt es aber schon in diesem Jahr, und zwar in München. Am 11. August starten dort zum ersten Mal die European Championships. Innerhalb von 11 Tagen, bis zum 21. August werden dann in ganz München und auch in anderen Teilen Oberbayerns (wie Fürstenfeldbruck und Landsberg) Europameisterschaften in insgesamt neun Sportarten ausgetragen.

Mit dabei sind die Sportarten Leichtathletik, Beachvolleyball, Klettern, Radsport (Bahnrad, Straßenrad, BMX und Mountainbike), Tischtennis, Turnen, Kanu, Rudern und Triathlon.

Insgesamt gibt’s 177 Medaillenentscheidungen, und 4700 Sportler, die an den Start gehen, wer sich also die kompletten Meisterschaften anschauen will, der braucht gutes Sitzfleisch. Meistens beginnen die Wettkämpfe schon früh morgens und enden dann so um 19 – 20 Uhr, die Übertragungen laufen im Ersten und im ZDF. Und wer sich das ganze live anschauen will, online gibt es hier Einzeltickets, Kombitickets und Dauerkarten für die Wettbewerbe zu kaufen, die kosten zwischen 10 € und 130 €.

Zeitplan: