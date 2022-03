Evangelische Gemeinde Freising organisiert Spendenlauf für Diakonie Katastrophenhilfe

Lebensmittel, Kleidung und Medizin. Den Menschen, die gerade in der Ukraine auf der Flucht sind, fehlt es am Nötigsten. Ihnen hilft unter anderem die Diakonie Katastrophenhilfe. Um für sie Spenden zu sammeln, veranstaltet die evangelische Gemeinde hier in Freising jetzt einen Spendenlauf. Dabei sucht man sich einen Spender, der für jeden gelaufenen Kilometer einen bestimmten Geldbetrag spendet. Die Kilometer sammelt man dann in der nächsten Woche. Es muss auch nicht gelaufen werden, gehen ist auch erlaubt. Anmelden geht noch bis morgen bei der Gemeindereferentin Lisa Koller: Mobil: 0160 / 899 59 76, E-Mail: lisa.koller@elkb.de.