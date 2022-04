Events- und Ausflugstipps in den Osterferien

Landkreis Ebersberg

Waldlehrpfad Sauschütt bei Hohenlinden

Mitten im Ebersberger Forst liegt sie fast ein bisschen versteckt zwischen den Bäumen. In der Sauschütt bei Hohenlinden in Ebersberg kann man mehr als nur einen entspannten Spaziergang machen. Der Waldlehrpfad enthält spannende Informationen rund um den Wald. In den Gehegen kann man zusätzlich Wildschweine und Rehe anschauen. Der Eintritt zur Sauschütt ist kostenlos. Hier kann man also einen perfekten Ausflug in die Natur machen und den Tag mit der ganzen Familie an der frischen Luft verbringen.

Wildpark Poing

Seit seiner Eröffnung im Jahr 1957 ist der Wildpark Poing eines der beliebtesten Ausflugsziele für Groß und Klein in ganz Oberbayern. Auf dem vier Kilometer langen Wald- und Wiesenwanderweg kann man Hirsche, Luchse, Wölfe, Braunbären und viele weitere Tiere in ihrem natürlichen Umfeld beobachten. Ein Highlight ist zusätzlich die tägliche Greifvogel-Vorführung, bei der man die Vögel noch genauer kennenlernen kann. Alle Informationen zu eurem Besuch gibt es auf https://www.wildpark-poing.de/.

Landkreis Erding

Therme Erding

Ab ins Wasser geht es in der Therme Erding! Die größte Therme der Welt hält für Familien drei große Bereiche bereit. Im Thermalpool kann man wunderbar entspannen und die Seele baumeln lassen. Für alle, die mehr Action wollen, bieten das Rutschenparadies und das Wellenbad eine Möglichkeit, sich ordentlich auszupowern. Daneben gibt es dort mehrere Restaurants und Essensstände, für die Versorgung ist also gesorgt. Die Öffnungszeiten und Eintrittspreise findet ihr auf https://www.therme-erding.de/.

Landkreis Freising

Walderlebnispfad in Freising

Der zwei Kilometer lange Rundweg im Freisinger Forst hält viele Stationen für seine Besucher bereit. Hier kann man nicht nur alles über den Wald lernen, sondern durch das Waldlabyrinth wandern und den Barfußpfad beschreiten. Der Eintritt ist dabei kostenlos. Die Gaststätte “Plantage”, die Beginn und Schluss der Tour darstellt, lädt im Anschluss an die Wanderung zu einem entspannten Essen ein. So macht ein Tag in der Natur richtig Spaß!

Landkreis Landsberg

Bergfried Burg Haltenberg

In der Nähe der Lechstaustufe 19 bei Scheuring findet ihr einen richtig schönen und historischen Aussichtsturm, der noch von der Burg Haltenberg übrig ist. Wenn ihr am Beuerbacher Weg parkt, müsst ihr nur noch ungefähr 800 Meter über mehrere Feldwege laufen. Dann könnt ihr euch alle zusammen die gut erhaltene Burgruine anschauen. Aber nicht nur kleine und große Ritterfans werden hier richtig Spaß haben: die ganze Umgebung am Lech ist wundervoll und die Feldwege eignen sich auch super für ein paar entspannte Stunden in der Natur.

Historisches Schuhmuseum Pflanz

Das historische Schuhmuseum Pflanz beschäftigt sich mit der Geschichte von dem Kleidungsstück, dass eigentlich immer mit Füßen getreten wird: den Schuhe. Das Museum ist am „Vorderen Anger“ 274 in Landsberg. Hier sind über 1.500 Schuhe aus acht Jahrhunderten ausgestellt. Teilweise findet man da dann Schuhe aus Seegras, Stroh oder Autoreifen. Eine richtig interessante und skurrile Erfahrung also, die auch noch ziemlich günstig ist – ein Erwachsener zahlt zwei Euro und Kinder bis 15 zahlen sogar nur einen Euro Eintritt. Das Museum ist übrigens in Privatbesitz und macht deshalb nur nach telefonischer Vereinbarung auf. Informationen und Besichtigungstermine könnt ihr also entweder unter der 08191 – 42296 oder unter der Mail info@schuhhaus-pflanz.de erfragen.

Ammersee (Dießen)

Es gibt fast nichts Schöneres bei uns im Sendegebiet als die Seen. Dazu gehört natürlich auch der Ammersee im Landkreis Landsberg. Wenn das Wetter gut ist, dann gibt es am Westufer viele Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung mit der ganzen Familie. Ihr könntet zum Beispiel ab dem 10. April um 9 Uhr wieder Minigolf am See spielen oder euch in St. Alban bei Bootsverleih Ernst oder bei der Ringmaier-Boote-GmbH Tretboote ausleihen und den See selber erkunden.

Lechtal bei Landsberg (Wildpark)

Landsberg ist berühmt für sein schönes Lechtal. Hier kann man einen Ausflug mit der ganzen Familie machen, sogar für die ganz kleinen Kinder ist da richtig was geboten. Hier könnt ihr durch den Wald spazieren, eine Pause am Waldspielplatz oder am Naturkneipbecken machen oder echte Wildschweine in ihrem Gehege beobachten. Außerdem könnt ihr da den regionalen Wildpark besuchen, mit Glück laufen euch also sogar Rehen über den Weg. Die Wege ist so gut angelegt, dass man sogar den Kinderwagen problemlos mitnehmen kann.

Aktionen vom Jugendzentrum Landsberg

Wenn ihr noch eine Ferienbetreuung für eure Kinder sucht, haben wir die perfekte Option für euch. Das Jugendzentrum Landsberg bietet viele Aktionen in den Osterferien an, zum Beispiel einen Besuch bei der Feuerwehr oder ein gemeinsames Ostereiersuchen. Je nach Kurs müsst ihr hier eine Teilnahmegebühr zahlen und eure Kinder außerdem auf der Website unter www.juze-landsberg.de dafür anmelden. Da könnt ihr auch im Veranstaltungskalender schauen, ob noch Plätze frei sind.

Schatzberg + Burgwald-Lehrpfad Dießen

Der ganze Ammersee hat schon so einiges zu bieten. Aber auch abseits vom Seeufer kann man noch richtig schöne Ausflugsziele finden. Beim Dießener Ortsteil Ziegelstadl könnt ihr da zum Beispiel den 677 Meter hohen Schatzberg finden. Der Rundweg ist kurz und gut ausgebaut, ihr könnt also eine richtig schöne Wanderung mit der ganzen Familie machen. Hier lauft ihr am Burgwald-Lehrpfad lang und könnt die richtig schöne Aussicht genießen. Außerdem könnt ihr mehr über die Tiere und die Bäume im Wald lernen. Und für alle die nach dem Rundweg noch nicht ausgelastet sind, ihr könnt einfach einen Schlenker nach Dießen machen. Da findet man immer einen guten Platz für Eis und Kaffee in der Innenstadt.

Landkreis Fürstenfeldbruck

Schöneberg

Eine der schönsten Aussichtspunkte im ganzen Landkreis Fürstenfeldbruck ist in der Nähe von Türkenfeld: der Schönberg. Hier könnt ihr über den ganzen Ammersee und das Kloster Andechs bis ins Alpenvorland schauen, aussichtstechnisch ist hier also viel geboten. Je nachdem wie nah ihr am Schöneberg parken wollt, könnt ihr eine kürzere oder eine längere Wanderung draus machen. Für die eingefleischten Wanderfans können wir euch sogar einen Rundweg von Kottgeisering über Pleitmannswang und Türkenfelder Schule empfehlen, den ihr unter www.outdooractive.com findet. So oder so ist der Schönberg definitiv einen Besuch wert.

Museum Fürstenfeldbruck

Das Museum Fürstenfeldbruck am Fürstenfeld 6 ist definitiv immer gut für einen Besuch. Die Ausstellungen sind in der ehemaligen Klosterbrauerei und zeigen euch, wie das Kloster Fürstenfeld die Entwicklung der Region beeinflusst hat. Außerdem werden auch regelmäßig andere spannende Themen ausgestellt. Noch ein Tipp für Familien: An der Kasse könnt ihr euch für einen Euro ein Aktivitätsheft besorgen. Damit könnt ihr dann mit euren Kindern zusammen rausfinden, wie die Lebensumstände in Fürstenfeldbruck vor hundert Jahren waren und dazu passende Ausstellungsstücke anschauen.

Bauernhofmuseum Jexhof

Man könnte es fast verpassen, aber auf der Landstraße zwischen Schöngeising und Mauern findet ihr ein ganz besonderes Museum: das Bauernhofmuseum Jexhof. Hier könnt ihr sehen, wie typische Bauern im 18. Jahrhundert gelebt haben. Und nicht nur das, auch die Kinder kommen hier richtig auf ihre Kosten: Das Museum hat einen riesigen Spielplatz inklusive einer kleinen Bauernhofhütte und einem Holztraktor. Derzeit hat das Museum von Dienstag bis Samstag von 13 Uhr bis 17 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 11-18 Uhr geöffnet. Weitere Infos findet ihr auf www.jexhof.de.

Pfefferminzmuseum

Eichenau hat eine ziemlich spannende Attraktion: Das einzige Pfefferminzmuseum in ganz Deutschland. Früher war Eichenau nämlich ein wichtiges Pfefferminz-Anbaugebiet, deshalb gibt’s da bis heute noch das Museum. Hier könnt ihr viel über den Anbau, die Geschichte und die Folgen für die Stadt durch den Pfefferminzanbau lernen. Das Ganze ist auch noch richtig innovativ gestaltet, über mehrere Multimediaterminals könnt ihr hier auch Filme und Bilder anschauen. Alle, die jetzt schon Interesse haben, können sich freuen. Der Eintritt ins Pfefferminzmuseum in der Parkstraße 43 in Eichenau ist komplett kostenlos.

Landkreis Dachau

Alpaka Wanderung Altomünster

Wer schon immer einmal mit einem flauschigen Alpaka entspannt über Wiesen und durch Wälder laufen wollte, ist hier genau richtig. Vorab erfahrt ihr wichtige und interessante Informationen über die südamerikanischen Vierbeiner. Die Wanderung beginnt mit 20 Teilnehmern am 17. April um 10 Uhr und dauert circa 2,5 Stunden. Wer lieber länger wandert, kann die große Tour am 24. April um 13 Uhr buchen, dann seid ihr 4,5 Stunden unterwegs. Die kleine Tour kostet 39,90€, bzw. 29,90€ für die Kinder und die große Tour kostet jeweils 54€. Alle Informationen zu eurem Besuch gibt es auf https://www.eventim-light.com/de/a/5a28182cd2776f04ed96e8be/?lang=de.

Bumbaurhof in Markt Indersdorf

Wer gerne im Dachauer Land spazieren geht, kann für eine kleine Pause in Markt Indersdorf in den Bumbaurhof einkehren. Neben den zahlreichen Torten und Keksen kann man auch eine herzhafte Brotzeit genießen. Alle Zutaten stammen aus der Region, die Eier sogar von den hofeigenen Hühnern. Wem die Brotzeit geschmeckt hat, der kann im Hofladen zum Beispiel frisches Brot aus dem Steinofen oder hausgemachte Nudeln kaufen. Die Spazierwege rundherum sind einfach zu bewältigen, sodass ihr problemlos einen Kinderwagen mitnehmen könnt. Alle Informationen zu eurem Besuch gibt es auf https://bumbaurhof.de/.

Bezirksmuseum Dachau

Nach einem Spaziergang durch die Dachauer Altstadt fragt man sich oft, wie das Leben hier wohl früher ausgesehen hat. Diese Frage beantwortet euch das Bezirksmuseum Dachau. Mit über 2000 Ausstellungsstücken wird die Zeit in diesem Haus zurückgedreht. Zeitgleich findet im Erdgeschoss eine Sonderausstellung über das Leben der Handwerker ab dem 18. Jahrhundert statt. Am 15. und 16. April hat das Museum geschlossen. Am Ostersonntag und –montag stehen die Türen von 13 bis 17 Uhr für euch offen. Die Familienkarte kostet 9 Euro, oder 12 Euro, wenn ihr den Museumsbesuch mit der Gemäldegalerie und der Neuen Galerie Dachau kombiniert. Alle Informationen zu eurem Besuch gibt es auf https://dachauer-galerien-museen.de/

Landkreis Starnberg

Waldtag-Waldzeit, Gilching

Die Rufe der Vögel, der Geruch der ersten Blüten und ein interessanter Waldspaziergang warten auf euch. Am 17. April führt euch Sabine Müller von 10 bis 12 Uhr durch den Gilchinger Mischwald. Jede Führung ist einzigartig gestaltet und gibt euch und euren Kindern einen Einblick in das Leben, das fernab von lauten Autobahnen und hektischen Städten stattfindet. Als Familie zahlt man hier 25€. Wer lieber unter der Woche mit seinen jüngeren Kindern teilnehmen möchte, kann dienstags ab 15.30 Uhr und donnerstags ab 9.30 Uhr bei den EKP Waldgruppen mitmachen. Alle Informationen zu eurem Besuch gibt es auf https://erlebnis-baumschule.de/Veranstaltung/waldtag-2/?instance_id=2414

Kloster-Bräustüberl Andechs

Eine schöne Wanderung führt euch auf den Heiligen Berg, auf dem ihr euch eine guade bayerische Brotzeit mit Bier und Brezn verdient habt. Startet hierzu einfach am Bahnhof in Herrsching am Ammersee und wandert in einer Stunde durch das Kiental hoch zum Kloster. Ausgenommen Karfreitag, hat das Bräustüberl unter der Woche von 11 bis 20 Uhr offen und öffnet am Wochenende und an Feiertagen schon um 10 Uhr. Alle Informationen zu eurem Besuch gibt es auf https://www.andechs.de/gastronomie/braeustueberl.html

Seemarkt Herrsching

Ein Muss für alle Kunst- und Gartenliebhaber ist der Seemarkt Herrsching. Vom 16. bis zum 18. April bieten hier über 80 KünstlerInnen ihre Werke zum Verkauf an. Die Stände haben jeweils von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist wie immer frei. Am Abend könnt ihr euch dann ganz entspannt mit einem Cocktail, Bier oder etwas zu essen an die Biertische am Seeufer setzen. Alle Informationen zu eurem Besuch gibt es auf https://geja-event.de/

Stadt München

Münchner Frühlingsfest

Dieses Jahr findet die Mini-Wiesn im Frühling nach zwei Jahren Pause endlich wieder statt. Los geht’s am 22. April auf der wunderschönen Theresienwiese. Bis zum 8. Mai könnt ihr euch auf zwei Festzelte und über 100 Buden und Fahrgeschäfte freuen. Die Highlights sind der Eröffnungsumzug, der Riesenflohmarkt am 30. April, ein kleiner Oldtimer-Corso am 24.4. und natürlich die kleinen Feuerwerke. Neben bayerischen Schmankerln darf die Volksmusik nicht fehlen. Jeden Tag treten diverse Bands auf, darunter die Eslarner, Blechblos’n – die bayerische Band und Nacht Stark – Die Partyband Aus München.

Nymphenburger Schloss/-park

Sehen, wie Könige und Königinnen gelebt haben und dabei mit einem Audio-Guide viel über die Münchner Geschichte lernen. Das könnt ihr im Schloss Nymphenburg und dem dazugehörigen Marstallmuseum. Beide sind täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Das Gleiche gilt auch für die vielen kleinen Parkburgen, über die ihr einige interessante Informationen in der kostenlosen „Schlosspark Nymphenburg“ App erhaltet. An Ostern werden die spektakulären Wasser-Fontänen endlich wieder eingeschalten, aber aufgepasst: die sind nur von 10-12 und 14-16 Uhr in Betrieb. Für das Schloss und die Parkburgen braucht ihr Tickets. Empfehlenswert ist die Gesamtkarte, die 15 Euro für Erwachsene kostet und für Kinder kostenfrei ist. Wer sich für Botanik und die Geschichte des Parks interessiert, kann im Geranienhaus kostenlos eine Ausstellung über den königlichen Gärtner besichtigen. Alle Informationen zu eurem Besuch gibt es auf https://www.schloss-nymphenburg.de/

Tierpark Hellabrunn

Ihr könnt eure Ostereier-Suche dieses Jahr am 16. und 17. April mit einem Besuch im Tierpark Hellabrunn verknüpfen. Dort haben die Mitarbeiter zahlreiche Osterhasen- und Ostereier-Aufsteller aus Holz versteckt, die ihr von den Besucherwegen aus gut erkennen könnt. Wer richtig errät, wie viele Figuren im ganzen Park versteckt wurden, kann tolle Preise gewinnen. Die Teilnehmerkarten gibt es an den Kassen. An den Ausgängen stehen jeweils Boxen, in die ihr eure Ergebnisse einwerfen könnt. Es gibt eine kleine Familienkarte für ein Elternteil mit dessen Kindern für 22 Euro und eine große Familienkarte mit zwei Elternteilen für 39 Euro. Der Tierpark ist täglich von 9 bis 18 Uhr für euch geöffnet. Alle Informationen zu eurem Besuch gibt es auf https://www.hellabrunn.de/

Münchner Ferienpass

Der Münchner Ferienpass bietet euren Kindern bis zum Ende dieser Sommerferien ein breites Spektrum an Erlebnissen und Vergünstigungen in allen Ferien. Von Reitkursen über Museums-Schatzsuchen bis hin zu Stop-Motion-Filmen ist alles dabei. Das gesamte Angebot könnt ihr euch unter https://veranstaltungen.muenchen.de/ferienangebote-familienpass/ferienpassangebote/ anschauen. Der Pass kostet 14 Euro für Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren, die dann damit in den Sommerferien kostenlos mit dem MVV fahren können und 10 Euro für Kinder und Jugendliche von 15 bis 17 Jahren, ohne die MVV Nutzung.

Markt der Sinne, Praterinsel

Wer’s sich gerne gut gehen lässt und sich für Kunsthandwerk interessiert, ist hier genau richtig. Auf einem der ältesten Künstler-Märkte Münchens. Über 110 Aussteller kommen vom 17. bis zum 19. April auf die Praterinsel, um eure Sinne zu verwöhnen. Neben Wohnaccessoires, Schmuck und Kunst, gibt es diverse Snacks und Kosmetikprodukte. Der Eintritt kostet für Erwachsene 8€ und ist für Kinder unter 13 Jahren kostenfrei. Geöffnet hat der Markt jeweils von 11 bis 19 Uhr. Alle Informationen zu eurem Besuch gibt es auf https://www.markt-der-sinne.de/

Landkreis München

Bavaria Filmstadt

Für alle Filmfreaks empfehlen wir einen Besuch der Bavaria Filmstadt. Hier wird man durch verschiedene Filmkulissen geführt und lernt die Arbeit der Filmprofis kennen. Selbst wenn man schon mal da war, lohnt sich ein erneuter Besuch. Die Filmsets werden nämlich ständig erneuert. Das Ticket für die Führung kostet für Kinder 18€ und für Erwachsene 20€. Mit dabei ist außerdem ein Besuch im 4D Kino. Alle Infos und die Eintrittskarten gibt es auf https://www.filmstadt.de/.

Englischer Garten

Wer Lust auf einen entspannten Tag hat, sollte dem Englischen Garten in München einen Besuch abstatten. Dabei kann man nicht nur die wundervolle Aussicht vom Monopteros genießen, sondern auch die Eisbachsurfer beobachten und den Chinesischen Turm anschauen. Der Englische Garten ist perfekt für einen Spaziergang oder ein Picknick mit der ganzen Familie geeignet.

Vogelpark Olching

Wenn ihr viele und teilweise sogar richtig exotische Vögel sehen wollt, müsst ihr nicht mal unbedingt ins Ausland, sondern einfach in den Vogelpark Olching. Hier leben über 600 Vögel auf über 20.000 m² in einem Naturschutzgebiet gleich an der Amper. Ab Ostern beginnt bis zum 15. November die Hauptsaison vom Park und ihr habt jeden Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr die Möglichkeit vorbeizufahren. Ihr zahlt übrigens für jeden Erwachsenen sieben und für jedes Kind vier Euro Eintritt.

Flugwerft Schleißheim

In der Flugwerft in Schleißheim findet ihr alles, was richtige Fliegerfans gut finden. Zwischen 9 und 17 Uhr könnt ihr jeden Tag ungefähr 70 Flugzeuge anschauen und mehr über die Geschichte lernen. Die Eintrittskarten sind auch ziemlich günstig. Familien zahlen insgesamt 15 Euro Eintritt, Schüler, Auszubildende und Studierende sogar nur drei. Wenn ihr also an einem der ersten Flugplätzen in Bayern richtig günstig viel über Flugzeuge und deren Hintergründe lernen wollt, dann macht unbedingt einen Ausflug in die Flugwerft Schleißheim!

Grünwalder Forst

Zurück in die Natur, und das so nahe an München? Die Möglichkeit habt ihr ganz einfach mit dem Grünwalder Forst. Der Wald ist für jedes Alter angenehm und hat ziemlich viel zu bieten: ein Ausstellungspavillon mit cooler Kunst, einem Spielplatz für Kinder und sogar ein Gehege mit Wildschweinen. Auch Kinderwagen kann man einfach mitnehmen, die breiten Kieswege im ganzen Wald machen es möglich.

Burgmuseum Grünwald

Das Burgmuseum in Grünwald war mal ein Wittelsbacher Jagdschloss, dass vor ein paar Jahren erst neu saniert worden ist. Jetzt könnt ihr hier die Dauerausstellung „Burgen in Bayern“ anschauen, die euch die Geschichte von Burg Grünwald erzählt. Das war aber nicht alles was hier angeboten wird, das Burgmuseum bietet außerdem interaktive Hands-On Stations und sogar eigene Aufführungen an. Wer außerdem ein Souvenir mitnehmen möchte, der wird im Museumsshop richtig glücklich. Hier findet ihr Kinderspielzeug, Kaffee und sogar selbstgemachten Burghonig. Und übrigens, Erwachsene zahlen hier für alle Ausstellung zusammen 4,50 Euro, Kinder und Schüler dürfen dafür überall kostenlos rein.

Weiherwege am Moor in Deining

Die Weiherwege am Moor in Deining sind noch ein richtiger Geheimtipp für alle, die es eher ruhig haben wollen. Hier gibt es viele kleinere und größere Wege und Rundwege für Familien, die einfach mal richtig viel Natur und Ruhe mitnehmen wollen. Und sollten für euren Geschmack doch mal zu viele Leute unterwegs sein ihr habt hier auch die Möglichkeit auf eine Waldwanderung zum Aufhofener Weiher auszuweichen. Der ganze Weg ist übrigens für Kinderwägen geeignet, ihr könnt also sogar die ganz kleinen Kinder einfach einpacken und mitnehmen.

Weitere Events in Oberbayern

Waldkletterpark Oberbayern

Lust auf Action? Dann ab in den Waldkletterpark Oberbayern! Hier kann man sich auf 14 Kletter-Parcours ordentlich austoben. Das ganze gibt es auf verschiedenen Höhen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, sodass für jeden etwas dabei ist. Wer lieber auf dem Boden bleibt, kann sich mit Minigolf die Zeit vertreiben. Alle Informationen zu den Öffnungszeiten und Preisen findet ihr auf https://waldkletterpark-oberbayern.de/.

Tourist in der eigenen Stadt

Für alle, die keine Lust haben, für einen Ausflug weit zu reisen: Warum nicht einfach mal die eigene Heimat erkunden? Tatsächlich weiß man oft gar nicht so viel über die eigene Stadt, wie man es ursprünglich dachte. Durch eine Führung kann man seine Heimat noch besser kennenlernen und ganz neue Ecken erkunden, die man vorher vielleicht noch nie gesehen hat. Oder man klappert die beliebtesten Spots der Stadt ab, um sich nochmal ins Gedächtnis zu rufen, warum es dort so schön ist. Zuhause ist es dann doch oft am schönsten.

Themenweg-Schluchten Bad Kohlgrub

Wer einen einfachen Wanderweg am Fuße des Hörnles sucht, hat mit dem Themenweg-Schluchten ins Schwarze getroffen. Man startet von Bad Kohlgrub aus, läuft über den Mythenweg und den Timberland-Trail hoch und kann auf der Guggenberg Alm eine kleine Pause bei bayerischen Schmankerln einlegen. Der Abstieg erfolgt dann über die Burggrabenschlucht, die euch viele Infotafeln über verschiedenste Tierspuren bietet. Der letzte Abschnitt vor Bad Kohlgrub heißt Köhlerweg. Dort kann man einen Kohlenmeiler und Info-Schilder über das Handwerk der Köhler bewundern. Wer nicht so gerne nach Wegweisern läuft oder seine Route per GPS aufzeichnen möchte, kann sich hierfür einfach die App „Outdooractive“ herunterladen.

Gut Aiderbichl Iffeldorf

Seit 2010 rettet der Iffeldorfer Hof Tiere aus Notsituationen. Mittlerweile sind es schon über 300 Pferde, Katzen, Hunde, Rinder und die Kameldame Franziska. Bis zum 24. April könnt ihr auf dem Ostermarkt vor Ort viele kleine Geschenke, wie Deko-Artikel, bemalte Eier und Osterkränze kaufen. Am Ostersonntag gibt es um 13 Uhr eine Speisenweihe und ab 14 Uhr eine Ostereiersuche. Wer es lieber etwas ruhiger angehen lassen möchte, kann es sich auf der neuen Picknick-Wiese inmitten der Tiere bequem machen. Alle Informationen zu eurem Besuch gibt es auf https://www.gut-aiderbichl.com/besuchen/iffeldorf-bei-muenchen/