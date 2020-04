Exotische Schlange in Inning gefunden

In einem Wald in Inning am Ammersee hat ein Ehepaar einen überraschenden Fund gemacht. Auf einem Weg lag eine über einen Meter lange, gefleckte Schlange. Die beiden riefen sofort die Polizei und die holte sich direkt Hilfe von der Reptilienauffangstation in München. Die Experten konnten dann schnell feststellen, dass es sich bei der Schlange um eine Boa Constrictor handelt. Aufgrund der kühlen Temperatur war die exotische Schlange wie gelähmt und konnte deshalb durch einen Beamten problemlos gefangen und in einen Karton gelegt werden. Die Polizei geht davon aus, dass die Schlange ausgesetzt wurde. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Herrsching unter Tel. 08152/9302-0 entgegen.