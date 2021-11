Fahrenzhausen: Reparatur-Café öffnet wieder

Beim Fahrrad springt ständig die Kette raus, die Uhr geht trotz neuer Batterie nicht mehr oder beim Toaster bleibt die Taste nicht mehr unten. In solchen Fällen braucht man keinen teuren Kundenservice oder den Mülleimer. Dafür gibt es Repair-Cafés in Oberbayern. Und hier in Fahrenzhausen helfen morgen wieder freiwillige Helfer jedem, der möchte, dabei kaputte Sachen zu reparieren. Und das kostenlos. Los geht’s morgen um 14 Uhr im katholischen Pfarrheim. Alle weiteren Infos zum Amper-Reparatur-Café findet Ihr hier.