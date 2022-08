Fahrgastschifffahrt am Starnberger See eingeschränkt

Sommerhitze und wenig Regen machen vor allem den Flüssen und Seen in Oberbayern zu schaffen. Auf dem Starnberger See hat der niedrige Wasserstand jetzt Konsequenzen. Ab heute können die Fahrgastschiffe die Anlegestellen in Possenhofen und Bernried nicht mehr anfahren. Auch die Wasserrettungsstationen klagen über den niedrigen Pegel. Sie haben teilweise Probleme, ihre Boote ins Wasser zu bekommen. Außerdem sind im See neue Untiefen aufgetaucht, die den Schiffsführern Probleme machen. Der Wasserstand im Starnberger See ist aktuell so niedrig wie seit drei Jahren nicht mehr.