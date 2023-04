Fahrkorb reißt – Baustellenarbeitenarbeiter rettet sich mit waghalsigem Sprung

Er rettete sich mit einem Sprung auf einen Balkon im dritten Obergeschoss: Ein Arbeiter hat sich in München dank seiner schnellen Reaktion noch rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Der Bauarbeiter befand sich laut Feuerwehr am Mittwoch in einem Fahrkorb einer Hubarbeitsbühne, als diese durch einen Defekt gegen einen Balkon im dritten Obergeschoss prallte und vom Hubarm abgetrennt wurde. Der Arbeiter konnte sich demnach gerade noch auf den Balkon retten, bevor der Fahrkorb nur noch an einem Kabel hing.

Die Feuerwehr sperrte den Angaben zufolge den Gefahrenbereich im Stadtteil Schwabing ab. Mit Spanngurten befestigten die Einsatzkräfte den Fahrkorb am Hubarm und ließen ihn mit Hilfe eines Technikers herunter. Der Mann selbst musste von der Feuerwehr nicht gerettet werden. Er verließ über die Wohnung im dritten Stock der Baustelle das Gebäude.