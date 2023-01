Fahrplanänderungen am Wochenende auf der Stammstrecke

Am kommenden Wochenende arbeitet die Bahn am neuen elektronischen Stellwerk für den Münchner Ostbahnhof. Am Samstag und Sonntag werden unter anderem neue Signale aufgestellt. Jeweils von 6 Uhr bis 17:30 Uhr kommt es deshalb zu Behinderungen und Fahrplanänderungen. In der Woche darauf kommt es nachts zu Behinderungen auf der Stammstrecke.

Samstag, 7. Januar

6 bis 13 Uhr : Keine S-Bahnen zwischen Isartor und Leuchtenbergring / Giesing / Johanneskirchen. Züge aus Richtung Westen wenden am Isartor (S2, S3), am Hauptbahnhof (S1, S7, S8) und in Pasing (S4, S6). Züge aus Richtung Osten wenden in Giesing (S3, S7), am Leuchtenbergring (S6) und in Johanneskirchen (S8). Die S2 fährt über Fernbahngleise (ohne Halt zwischen Riem und Ostbahnhof) und wendet am Ostbahnhof Gleis 13/14.

Es besteht Schienenersatzverkehr im 10-Minuten-Takt zwischen Isartor und Ostbahnhof sowie im 20-Minuten-Takt zwischen Ostbahnhof und Johanneskirchen. Fahrgäste der S3, S6 und S7 aus Richtung Osten können ab Giesing bzw. Trudering die U-Bahnen nutzen.

: Keine S-Bahnen zwischen Isartor und Leuchtenbergring / Giesing / Johanneskirchen. Züge aus Richtung Westen wenden am Isartor (S2, S3), am Hauptbahnhof (S1, S7, S8) und in Pasing (S4, S6). Züge aus Richtung Osten wenden in Giesing (S3, S7), am Leuchtenbergring (S6) und in Johanneskirchen (S8). Die S2 fährt über Fernbahngleise (ohne Halt zwischen Riem und Ostbahnhof) und wendet am Ostbahnhof Gleis 13/14. Es besteht Schienenersatzverkehr im 10-Minuten-Takt zwischen Isartor und Ostbahnhof sowie im 20-Minuten-Takt zwischen Ostbahnhof und Johanneskirchen. Fahrgäste der S3, S6 und S7 aus Richtung Osten können ab Giesing bzw. Trudering die U-Bahnen nutzen. 13 bis 17.30 Uhr: Zwischen Isartor und Ostbahnhof / Giesing können wieder S-Bahnen fahren. Die S3 und S7 verkehren daher wieder regulär, die S2 fährt von Westen kommend bis Ostbahnhof. Alle anderen Linien sowie der Schienenersatzverkehr zwischen Ostbahnhof und Johanneskirchen fahren weiter wie vormittags.

Sonntag, 8. Januar

6 bis 14 Uhr : Keine S-Bahnen zwischen Ostbahnhof und Leuchtenbergring / Johanneskirchen. S3 und S7 verkehren ohne Einschränkungen. Die übrigen Linien wenden vorzeitig: Züge aus Richtung Westen wenden am Ostbahnhof (S1, S2, S6), am Hauptbahnhof (S8) und in Pasing (S4). Züge aus Richtung Osten wenden in Trudering (S6), Johanneskirchen (S8) und Riem (S2).

: Keine S-Bahnen zwischen Ostbahnhof und Leuchtenbergring / Johanneskirchen. S3 und S7 verkehren ohne Einschränkungen. Die übrigen Linien wenden vorzeitig: Züge aus Richtung Westen wenden am Ostbahnhof (S1, S2, S6), am Hauptbahnhof (S8) und in Pasing (S4). Züge aus Richtung Osten wenden in Trudering (S6), Johanneskirchen (S8) und Riem (S2). 14 bis 17.30 Uhr: Die S1 fährt wieder regulär bis Leuchtenbergring. Alle anderen Linien verkehren weiter wie vormittags.

Ab 10. Januar bis 7. Juni

Jeweils in den Nächten von Dienstag auf Mittwoch und Mittwoch auf Donnerstag wird weiter am neuen elektronischen Stellwerk gearbeitet. Deshalb können zwischen 22 Uhr und 4 Uhr keine S-Bahnen am Ostbahnhof fahren.

Zwischen Isartor, Ostbahnhof, Trudering und Riem besteht Schienenersatzverkehr mit Bussen.

S 1 beginnt / endet am Hauptbahnhof, Gleis 27 bis 36 und verkehrt zwischen Moosach und Hauptbahnhof ohne Zwischenhalte.

beginnt / endet am Hauptbahnhof, Gleis 27 bis 36 und verkehrt zwischen Moosach und Hauptbahnhof ohne Zwischenhalte. S 2 West beginnt / endet am Isartor.

beginnt / endet am Isartor. S2 Ost beginnt / endet am Ostbahnhof und verkehrt zwischen Ostbahnhof und Riem ohne Zwischenhalte.

beginnt / endet am Ostbahnhof und verkehrt zwischen Ostbahnhof und Riem ohne Zwischenhalte. S 3 West beginnt/endet am Isartor.

beginnt/endet am Isartor. S 3 Ost beginnt/endet in Giesing und fährt weiter als S7 Ost Richtung Kreuzstraße.

beginnt/endet in Giesing und fährt weiter als S7 Ost Richtung Kreuzstraße. S 4 West beginnt/endet in Pasing.

beginnt/endet in Pasing. S 6 West beginnt / endet am Hauptbahnhof, Gleis 27 bis 36 und verkehrt zwischen Pasing und Hauptbahnhof ohne Zwischenhalte.

beginnt / endet am Hauptbahnhof, Gleis 27 bis 36 und verkehrt zwischen Pasing und Hauptbahnhof ohne Zwischenhalte. S 6 Ost beginnt/endet in Trudering.

beginnt/endet in Trudering. S 7 West beginnt/endet am Hauptbahnhof, Gleis 27 bis 36. Der Halt an der Hackerbrücke entfällt.

beginnt/endet am Hauptbahnhof, Gleis 27 bis 36. Der Halt an der Hackerbrücke entfällt. S 7 Ost beginnt/endet in Giesing und fährt weiter als S3 Ost Richtung Holzkirchen.

beginnt/endet in Giesing und fährt weiter als S3 Ost Richtung Holzkirchen. S 8 wird zwischen Pasing und Ostbahnhof ohne Zwischenhalte umgeleitet. Der Halt Leuchtenbergring entfällt ebenfalls.

Weitere Infos zu den Baustellen und die genauen Fahrpläne findet ihr hier.