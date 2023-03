Fahrplanänderungen bei der Münchner Stammstrecke

In München wird wieder an der Stammstrecke gebaut. Der Ostbahnhof bekommt ein neues digitales Stellwerk, das dieses Jahr in Betrieb gehen soll. Auch am Bahnhof Laim sind Arbeiten zur zweiten Stammsträcke fällig. Deshalb fallen an den Wochenenden 10. bis 12. März und 17. bis 19. März viele Züge aus.

S1: fährt nur ab Hauptbahnhof in Richtung Moosach. Der Halt Hackerbrücke entfällt, ab 22.40 Uhr entfallen alle Halte.

S2: fährt ab 22.40 Uhr von Erding nur bis zur Donnersbergerbrücke. In Richtung Dachau fährt sie ab 22.40 Uhr ab Hauptbahnhof bis Obermenzing ohne Zwischenstopp.

S3: entfällt vom 10. bis zum 12. März zwischen Pasing und Giesing. Vom 19. März bis zum 20. März wird sie umgeleitet und fährt ab Deisenhofen via Solln zum Heimeranplatz. Zwischen Deisenhofen und Ostbahnhof gibt es Schienenersatzverkehr.

S4: fährt an den Wochenenden ab 22.40 Uhr von Ebersberg bis Hackerbrücke, von Geltendorf bis Heimeranplatz.

S6: Richtung Ebersberg fährt nur ab/bis Hauptbahnhof und hält nicht zwischen Hauptbahnhof und Pasing. Die S6 Tutzing fährt ab/bis Ostbahnhof und fährt von dort weiter als S7 nach Wolfratshausen. Umgekehrt wird die S7 aus Wolfratshausen am Ostbahnhof zur S6 und fährt weiter Richtung Ebersberg.

S7: entfällt zwischen Giesing und Ostbahnhof. Von 19. März bis 20. März beginnen und enden die Züge der S7 Richtung Kreuzstraße bereits in Perlach und es gibt Schienenersatzverkehr zwischen Perlach und Giesing.

S8: entfällt bis 22.40 Uhr zwischen Ostbahnhof und Johanneskirchen. Ab 22.40 Uhr entfallen die Züge zwischen Pasing und Johanneskirchen. Zwischen Ostbahnhof und Johanneskirchen gibt es Schienenersatzverkehr.