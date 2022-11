Fahrplanänderungen: Das ändert sich in Oberbayern

Wie jedes Jahr steht Mitte Dezember wieder ein Fahrplanwechsel des MVV an – dieses Jahr am 11. Dezember.

Hier alle Neuerungen in der Übersicht:

Ticketpreise MVV und MVG

Zum Fahrplanwechsel werden die Tickets im MVV Gebiet im Schnitt um 6,9 Prozent teurer.

Der Preis für das 365-Euro-Ticket für Schüler und Auszubildende bleibt jedoch bestehen. Dieses Ticket wird weiterhin mit monatlicher Abbuchung (10 x 36,50 Euro) oder mit jährlicher Zahlung (1 x 365 Euro) ausgegeben.

Die Preise für die IsarCardS, das Sozialticket im MVV, und die Begünstigungen für München-Pass-Inhaber bleiben ebenfalls unverändert.

Bei den Einzelfahrscheinen kommt es zu folgenden Änderungen:

Der Preis der Einzelfahrkarte Kurzstrecke wird von bisher 1,80 Euro auf künftig 1,90 Euro erhöht.

wird von bisher 1,80 Euro auf künftig 1,90 Euro erhöht. Der Preis der Einzelfahrkarte für die Zone M bzw. 2 Zonen wird von 3,50 Euro um 0,20 Euro auf 3,70 Euro angehoben.

für die Zone M bzw. 2 Zonen wird von 3,50 Euro um 0,20 Euro auf 3,70 Euro angehoben. Der Preis der Streifenkarte wird von bisher 15,20 Euro auf künftig 16,30 Euro angehoben;

wird von bisher 15,20 Euro auf künftig 16,30 Euro angehoben; Der Preis der Streifenkarte U21 wird von von 8,30 Euro auf 8,90 Euro erhöht.

wird von von 8,30 Euro auf 8,90 Euro erhöht. Der Preis der Gruppen-Tageskarte für die Zonen M-5 wird von 25,70 Euro auf 27,80 Euro erhöht.

für die Zonen M-5 wird von 25,70 Euro auf 27,80 Euro erhöht. Der Preis der Single-Tageskarte für die Zone M bzw. 2 Zonen steigt um 0,60 Euro auf künftig 8,80 Euro.

für die Zone M bzw. 2 Zonen steigt um 0,60 Euro auf künftig 8,80 Euro. Die Preise für die Kinder-Tageskarte und die Fahrrad-Tageskarte werden jeweils um 0,20 Euro auf 3,50 Euro bzw. 3,30 Euro angehoben.

Die bis zum 10. Dezember 2022 geltenden Tickets (Einzel-, Tages- oder Streifenkarten) können noch bis zum 31. März 2023 aufgebraucht, gegen Aufzahlung zum neuen Preis umgetauscht oder gegen Bezahlung einer Bearbeitungsgebühr erstattet werden.

Bei den Zeitkarten und Abonnements kommt es zu folgenden Änderungen:

Der Preis der IsarCard-Monat für die Zone M bzw. 2 Zonen wird von bisher 59,10 Euro auf künftig 63,20 Euro abgehoben.

für die Zone M bzw. 2 Zonen wird von bisher 59,10 Euro auf künftig 63,20 Euro abgehoben. Eine IsarCard-Wochenkarte für die Zone M bzw. 2 Zonen kostet künftig 20,20 Euro statt bisher 18,60 Euro. Die Wochenkarte für die Zonen M-5 ist für 68,60 Euro statt bisher für 63,10 Euro erhältlich.

für die Zone M bzw. 2 Zonen kostet künftig 20,20 Euro statt bisher 18,60 Euro. Die Wochenkarte für die Zonen M-5 ist für 68,60 Euro statt bisher für 63,10 Euro erhältlich. Die Preise der IsarCard9Uhr-Monatskarte n für die Zone M bzw. 2 Zonen kosten künftig 56,30 Euro. Für eine IsarCard9Uhr-Monatskarte für die Zonen M-5 werden künftig 89,50 Euro fällig.

n für die Zone M bzw. 2 Zonen kosten künftig 56,30 Euro. Für eine IsarCard9Uhr-Monatskarte für die Zonen M-5 werden künftig 89,50 Euro fällig. Die Preise der IsarCard65-Monatskarten für die Zone M bzw. 2 Zonen kostet künftig 52,70 Euro. Die IsarCard65-Monatskarte für die Zonen M-5 wird um 6,6 Prozent erhöht und kostet künftig 78,70 Euro.

Für Zeitkarten erfolgt die Preisanpassung folgendermaßen:

für IsarCard-Wochenkarten und -Monatskarten zum 11.12.2022,

für Wochenkarten der Ausbildungstarife zum 12.12.2022,

für Monatskarten der Ausbildungstarife und der IsarCardS sowie für Abonnements mit monatlicher Zahlung zum 01.01.2023.

S-Bahn

Erstmalig besteht auf fast allen Linien montags bis freitags von 5 bis 23 Uhr ein durchgehender 20-Min-Takt – und das in den meisten Fällen auf der gesamten Linie. Durch die Taktverbesserungen wird das Angebot spürbar verbessert.

Übersicht der zusätzlichen Fahrten montags bis freitags:

S1 Freising/ Flughafen – Leuchtenbergring

Durchgehender 20-Minuten-Takt von 5 bis 23 Uhr auf dem gesamten Linienweg.

Züge vom Flughafen fahren teilweise 4 Minuten früher ab als bisher.



S2 Petershausen/ Altomünster – Erding

Durchgehender 20-Minuten-Takt von 5 bis 23 Uhr auf dem gesamten Linienweg zwischen

Petershausen und Erding.

Zwischen Dachau und Altomünster wird aus dem bisherigen Stundentakt ein 30-Minuten-Takt.

Jeder zweite Zug fährt umsteigefrei von bzw. bis Ostbahnhof.

S3 Mammendorf – Holzkirchen

Durchgehender 20-Minuten-Takt von 5 bis 23 Uhr auf dem gesamten Linienweg.

S4 Geltendorf – Trudering (-Ebersberg)

Durchgehender 20-Minuten-Takt von 5 bis 23 Uhr zwischen Grafrath und Trudering.

20/40-Minuten-Takt zwischen Grafrath und Geltendorf mit zusätzlichen Express-Zügen.

S6 Tutzing – Ebersberg

Durchgehender 20-Minuten-Takt von 5 bis 23 Uhr zwischen Tutzing und Grafing .

. Zwischen Grafing und Ebersberg besteht gemeinsam mit dem Filzenexpress ebenfalls 20-Minuten-Takt.

S 7 Wolfratshausen – Kreuzstraße

Durchgehender 20-Minuten-Takt von 5 bis 23 Uhr zwischen Wolfratshausen und Aying. Ausnahme:

Die Züge mit Abfahrt um 10:04 Uhr ab sowie Ankunft um 10:34 Uhr in Wolfratshausen können von bzw.

bis Höllriegelskreuth nicht angeboten werden, da ein wichtiger Güterzug die Trasse belegt.

20/40-Minuten-Takt zwischen Aying und Kreuzstraße. Die zusätzlichen Züge halten nicht

in Dürrnhaar und Peiß.

S8 Herrsching – Flughafen

Durchgehender 20-Minuten-Takt von 4 bis 24 Uhr auf dem gesamten Linienweg.

U-Bahn

Sowohl bei den U-Bahnen als auch bei den Trams sind keine Veränderungen geplant.

Regionalzüge

RE2, RE3, RE25, RE50 und RB33 Moosburg – Freising – München: Geringfügige Verschiebung diverser Fahrten der RB 33 zwischen Freising und Landshut im Frühverkehr. RE22 Moosburg – Freising – Flughafen: Geringfügige Verschiebung der Fahrplanzeiten fast aller Züge zwischen Moosburg und München Flughafen. RE1 und RB16 München – Petershausen: Die doppelstöckigen Neufahrzeuge beim RE1 sind vollständig in Betrieb, sie haben höhere Sitzplatz- und Fahrradmitnahmekapazitäten. Erster Zug ab München nach Nürnberg künftig auch sonntags gegen 5 Uhr. Zusätzliche Züge ab München nach Nürnberg an Sonntagen gegen 7 Uhr, an Samstagen und Sonntagen gegen

8 Uhr. RB86 und RB87 München – Mammen-dorf – Mering: Neuer Betreiber Go Ahead mit neuen, teils doppelstöckigen Triebzügen: Bis zu 1.000 Sitzplätze pro Zugverband möglich, dadurch Entlastung in der Hauptverkehrszeit; zeitgemäße Fahrgastinformation, verbesserte Zustiegs- und Platzverhältnisse, größere Sitzabstände. Keine wesentlichen Fahrplanänderungen. RE70, RE72, RE76, RE96, RB68 und RB74 München – Geltendorf: Halt Fürstenfeldbruck für alle Züge der RB74 München – Buchloe mit Fertigstellung des modernisierten Bahnsteigs in Fürstenfeldbruck.



ExpressBus-Ring

Landkreis Freising

Zum Jahresfahrplanwechsel wird im Landkreis Freising eine weitere Maßnahme aus dem Nahverkehrsplan verwirklicht. Die schon lang herbeigesehnte Ampertal-Tangentiale wird als MVV-Regionalbuslinie 688 an den Start gehen und von Montag bis Freitag im Zweistundentakt verkehren. Die Streckenführung führt von Zolling über Anglberg, Gerlhausen, Haag a. d. Amper, Langenbach, Oberhummel, Nieder- hummel, Thonstetten nach Moosburg. Durch die Routenführung mit Feinerschließung der Ortsteile von Zolling, Haag, Langenbach und Moosburg, erhalten die Bürger alternierende Fahrtmöglichkeiten zu den Bahnhöfen in Langenbach und Moosburg, wo Übergangsmöglichkeit zu den Regionalzügen besteht. Für das Gemeindegebiet von Langenbach ist die gänzlich neue Linie 688 eine Premiere im MVV-Regionalbusverkehr, da bislang nur der Hauptort der Gemeinde mit dem Bahnhof per Regionalzug im MVV angebunden ist.

Weitere Änderungen:

6800: Um Parallelfahrten zur neuen Linie 688 zu vermeiden wird das MVV-RufTaxi 6800 eingestellt.

601: Deutlicher Ausbau der Linie durch neue Fahrten von Montag bis Samstag. Ein Großteil davon nutzt den direkteren und schnelleren Linienweg über Burghausen und Wippenhausen.

ExpressBus X660: Die Linie fährt künftig auch samstags zwischen Freising (S) und Garching-Forschungszentrum (U) im 60-Min-Takt. In Dietersheim wird zusätzlich die neue Hst. Am Isardamm bedient.

Landkreis München



ExpressBus X201: Die bestehenden Hst. Oberschleißheim, Lustheim und Dachau, Obergrashof sowie die neu eingerichtete Hst. Dachau, Kopernikusstraße Abzw. werden in den Fahrplan aufgenommen. Mit Öffnung der Sperrung der Mittenheimer Brücke wird die Linie zudemOberschleißheim geführt.

ExpressBus X202: Leichte Anpassung der Fahrzeiten zur Verbesserung der Pünktlichkeit.

ExpressBus X203: Statt in Furth (S) endet die Linie künftig an der Westseite in Deisenhofen (S). Die bestehende Hst. Grasbrunn, Keferloh und die neu eingerichtete Hst. Heimstetten, Ammerthalstraße werden in den Fahrplan aufgenommen.

210: Der 10-Min-Takt wird bis 22:00 Uhr (Mo-Fr) ausgeweitet und es werden zusätzliche Frühfahrten eingerichtet, erste Fahrt bereits um 4:28 Uhr. 219: Das frühmorgendliche Angebot beginnt künftig bereits ab ca. 4:45 Uhr. Leichte Anpassung der Fahrzeiten zur Verbesserung der Pünktlichkeit. 220: Taktverdichtung zum 10-Min-Takt zwischen Giesing und Unterhaching. Wegfall der Linie 147. Verlängerung der Linie zum TIP (Zusestraße). Verlängerung einzelner Fahrten nach/von Unterhaching (Sa und So). Zusätzliche Frühfahrten ab Giesing am Samstag. Leichte Anpassung der Fahrzeiten zur Verbesserung der Pünktlichkeit. 221: Durchgängiger 20-Min-Takt zwischen 6:00 und 22:00 (Mo-Fr) und 7:00 bis 20:30 Uhr (Sa). Verlängerung des 60-Min-Takts am Sonntag bis 23:00 Uhr. Leichte Anpassung der Fahrzeiten zur Verbesserung der Pünktlichkeit. 222: Änderungen im Linienverlauf: In Deisenhofen wird künftig die Westseite angefahren, die Hst. Tisinstraße wird durch die Hst. Josefstraße ersetzt. 233: Neue zusätzliche Frühfahrt um 5:20 Uhr ab Studentenstadt (U). Zudem wird Montag bis Freitag der 10-Min-Takt bis ca. 20 Uhr angeboten sowie Montag bis Samstag der Betriebszeitraum bis ca. 22 Uhr verlängert. 234: Im Gewerbegebiet Unterföhring wird die Linie anstelle der Beta-Straße über die Dieselstraße (Hst. Beta-Straße, Dieselstraße und Medienallee) geführt. Das Angebot wird zudem leicht ausgebaut. 241: Verdichtung des Fahrtenangebots

auf einen durchgängigen 20-Min-Takt (Mo-Fr). Verlängerte Fahrten von/nach Haar (Mo-So). Leichte Anpassung der Fahrzeiten zur Verbesserung der Pünktlichkeit. 262: Die neugeschaffenen Hst. Heimstetten, Weißenfelder Straße und Ammerthalstraße sowie Feldkirchen, Fasanweg werden im Fahrplan aufgenommen. 263: Die Linie ist weiterhin von langfristigen Baumaßnahmen betroffen. 267: Die neugeschaffene Hst. München, Trimburgstraße ist seit 13.9. im Fahrplan aufgenommen. 271: Aufgrund von Änderungen im Fahrplan der Tram 25 werden die Fahrten Montag bis Freitag 21:03, Samstag 7:40 und Sonntag 8:40 Uhr ab Höllriegelskreuth (S) um jeweils eine Minute verschoben. Nachtbus N272: Leichte Anpassung der Fahrzeiten zur Verbesserung der Pünktlichkeit und zugunsten besserer Anschlüsse an die Tram. 290: An Samstagen wird der tagsüber bestehende 30-Min-Takt bis ca. 20 Uhr verlängert. Zudem gibt es geringfügige Fahrzeitanpassungen zur Verbesserung der Pünktlichkeit. 292: Leichte Anpassung der Fahrzeiten zur Verbesserung der Pünktlichkeit. 293: Geringfügige Änderungen der Fahrzeiten. Wegen fehlender Fahrgastnachfrage endet die Linie künftig bereits gegen 19:30 Uhr.

Landkreis Dachau



Das landkreisweite Bedarfsverkehrskonzept startet: Mit elf RufTaxi-Linien werden viele Fahrgäste von einer umfassenden Bedienung an 365 Tagen profitieren. Drei der elf Linien verkehren jeweils bis 24 Uhr, von Montag bis Freitag ab ca. 5 Uhr, Samstag ab ca. 7 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ab ca. 8 Uhr. 7000: Hebertshausen (S) – Dachau (S). 7030: Erdweg (S) – Maisach (S). 7100: Dachau (S) – Bergkirchen – Bachern (S). Die anderen RufTaxi-Linien ergänzen das Angebot des Regionalbusverkehrs jeweils bis 24 Uhr, von Montag bis Freitag ab ca. 20 Uhr, Samstag ab ca. 7 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ab ca. 8 Uhr. 7010: Vierkirchen (S) – Ainhofen. 7020: Röhrmoos (S) – Lohhof (S). 7040: Altomünster (S) – Altomünster (S) 7050: Schwabhausen (S) – Markt Indersdorf (S). 7060: Markt Indersdorf (S) – Hilgerts-

hausen. 7070: Petershausen (S) – Tandern, Adlerstraße. 7080: Markt Indersdorf (S) – Weichs – Petershausen (S). 7090: Hebertshausen (S) – Röhrmoos (S). Die bisherigen MVV-Ruftaxi-Linien 7270, 7280, 7320 und 7321 werden in die neuen Linien integriert. ExpressBus X732: Ausbau auf allen drei Streckenästen. Abends längerer Betrieb, letzte Fahrt ab Pasing (S) 23:38 Uhr (Mo-Fr). Verlängerung des Streckenasts Egenburg nach Egenhofen, Lkr. FFB. Einbindung von Unterweikertshofen in den Streckenast nach Gaggers (Mo-Fr). Zusätzliche Fahrten frühmorgens und spätabends zwischen Odelzhausen und Dasing und zurück. Ausbau am Samstag mit ganztägig 30-Min-Takt zwischen Pasing (S)und Odelzhausen und ein erweitertes Fahrtenangebot nach Sittenbach im 2-Stunden-Takt.



Landkreis Ebersberg

Die ersten drei RufTaxi-Linien im Landkreis Ebersberg werden in Betrieb genommen. MVV-RufTaxi 4000: Ein Großraumfahrzeug mit 8 Sitzplätzen in den Gemeinden Egmating, Glonn, Baiern mit S-Bahnanschluss in Aying. Bedienzeiten Montag bis Freitag 5:30 bis ca. 23:00 Uhr.MVV-Ruf Taxi 4800: Von Grafing Bahnhof in die Gemeinden Moosach, Bruck, Glonn und Baiern. Ein Fahrzeug täglich ab 22:00 bis ca. 6:00 Uhr im Einsatz. MVV-RufTaxi 4900: Von Neuperlach Süd und von Zorneding in die Gemeinden Oberpframmern, Egmating, Glonn und Baiern. Zwei Fahrzeuge Montag bis Freitag 23:00 bis 6:00 Uhr im Einsatz, ein Fahrzeug am Wochenende ganztags.

Landkreis Erding

562: Neue Fahrten Montag bis Freitag um 4:54 Uhr ab Taufkirchen (Vils) nach Erding (S) und um 5:34 Uhr ab Erding (S) nach Taufkirchen (Vils). 569: Neue Hst. Gaden, Torfanger.

Landkreis Fürstenfeldbruck



ExpressBus X732: Die Linie wird von Egenburg weiter verlängert bis Egenhofen. 805: Die Linie wird erheblich ausgeweitet. Künftig durchgängiger 20/40-Min-Takt mit alternierender (=stündlicher) Bedienung der Villen- und der Bahnhofstraße in Grafrath. Linienverlängerung über Zankenhausen hinaus bis Türkenfeld (S). 807: Aus Richtung Zankenhausen kommend wird die Ortsmitte von Türkenfeld befahren. In Fahrtrichtung Greifenberg / Eching wird, der direkte Weg über die Aresinger Straße genommen. 822: Die Hst. Jesenwang, Schule in Fahrtrichtung Mammendorf wird nur noch an Schultagen zwischen 7:30 und 16:30 Uhr bedient. Alle anderen Fahrten früh, abends und in den Schulferien ganztags werden über die Hst. Altersheim und Römerstraße geführt. 835/843: Neue Verkehrsunterneh- men Geldhauser und Rauner mit unverändertem Leistungsprogramm. 836/863: Das Fahrtenangebot wird unverändert in die erweiterte Linie 863 aufgenommen, welche dann zwischen Eichenau Nord (S) über Fliegerhorst nach Buchenau (S) fährt. Die Linienbezeichnung 836 entfällt. 838: Die Hst. Tegernbach, Baindlkirchner Straße wird von der AVV-Linie 104 um 5:56 / 6:56 Richtung Mering und um 13:39 / 16:55 Uhr Richtung Mittelstetten zusätzlich bedient. ExpressBus X900: Die Hst. Fürstenfeldbruck, Abt-Anselm-Straße wird zusätzlich bedient. MVV-RufTaxi allgemein: Neue Telefonnummer: 089 – 41 42 43 44.

Landkreis Starnberg

ExpressBus X900: Siehe oben. ExpressBus X970: Zusätzliche Halte zwischen Starnberg und Wolfratshausen: Aufhausen, Oberbiberkor und Höhenrain. Zwischen Wolfratshausen und Bad Tölz: Einöd, Hechenberg, Abzw. und Bad Tölz, Friedhof. 901: Erhält einen zusätzlichen Halt beim Betriebshof der Stadt Starnberg (zunächst nur in Fahrtrichtung stadteinwärts). 906: Der Linienast Gauting – Unterbrunn entfällt; die Schülerfahrt 11:35 Uhr ab Gauting wird in die Linie 966 integriert. Samstags werden die Abfahrten zwischen 11:00 und 16:00 Uhr teilweise so verschoben, dass sich mindestens stündlich eine Fahr-möglichkeit zwischen Planegg und der KIM ergibt. 949: Die Linie verkehrt sonntags in beiden Richtungen künftig 5 Minuten später. Dadurch kann in Gilching-Argelsried (S) ein Anschluss aus der Linie X900 von Fürstenfeldbruck hergestellt werden. 955: Die Fahrt 12:37 Uhr ab Starnberg Nord verkehrt an Schultagen künftig 20 Minuten später, so dass sie von den SchülerInnen des Gymnasiums die um 12:45 Schulschluss haben erreicht wird. 966: Die Fahrten am Vormittag werden zeitlich verschoben, so dass sich– zusammen mit der Linie 906 – ein besser getaktetes Angebot zwischen Planegg und dem Waldsanatorium ergibt.

961 und 975: In Fahrtrichtung Starnberg wird die Hst. Percha, St. Christophorus künftig von allen Fahrten bedient.

Landkreis Bad Tölz – Wolfratshausen



ExpressBus X320: Die Hst. Puppling, Riedhof und Ergertshausen/Neufahrn, Abzw. werden in den Fahrplan aufgenommen. Mit Ende der Baumaßnahmen in der Sauerlacher Straße in der Gemeinde Oberhaching, wird die Linie X320 anstelle der ersatzweise bedienten Hst. Furth (S) an die Hst. Deisenhofen (S) (R) geführt. In diesem Kontext gibt es geringfügige Fahrzeitanpassungen. Für eine bessere Anbindung sonntags an die S-Bahn in Wolfratshausen werden die Fahrzeiten zudem um ca. 20 Minuten verschoben.

ExpressBus X970: Es werden einige Zwischenhaltestellen eingefügt: Bad Tölz, Friedhof, Hechenberg, Abzw., Einöd, Höhenrain, Oberbiberkor sowie Aufhausen. 310: Frühjahr 2023, nach Abschluss der Baumaßnahme in der Egerlandstraße in Geretsried: Die Hst. Geretsried, Am Stern wird neu angebunden, Umstieg auf X970 in beide Richtungen möglich. Der Karl-Lederer-Platz wird richtungsabhängig in beiden Richtungen angebunden. Der Linienweg östlich der Egerlandstraße wird über die Böhmerwaldstraße verschwenkt. 376: Die Hst. Gästeinfo/Fachklinik wird in Kräuterpark/Fachklinik umbenannt. 377: In Fahrtrichtung Wolfratshausen (S) wird die Hst. Bad Tölz, Jahn-

straße aufgenommen.