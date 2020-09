Familien-Aktionstag an der Münchner Residenz

In München könnt Ihr Eure Sommerferien noch einmal ganz prunkvoll ausklingen lassen. Und zwar bietet die Residenz München am Sonntag einen tollen Aktionstag für Familien mit Kindern zwischen fünf und zwölf Jahren an. Neben den neuen Entdeckerbögen gibt es dann nämlich auch verschiedene Stationen in der Residenz. Dort könnt Ihr spannende Details erfahren, wie die Schätze gemacht wurden oder wie man früher in der Residenz gelebt hat. Der Aktionstag geht von 11 bis 17 Uhr. Für Kinder ist der Eintritt kostenlos – anmelden braucht Ihr Euch nicht.