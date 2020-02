Die Polizei ist zur Faschingszeit wie angekündigt häufig auf den Straßen unterwegs. In Gröbenzell im Landkreis Fürstenfeldbruck wurden am Wochenende in der Nacht auf Samstag insgesamt über 60 Autofahrer kontrolliert. Ein Autofahrer hatte zu viel getrunken, drei waren zu schnell unterwegs.