Fasching auf dem Münchner Viktualienmarkt abgesagt

Auf dem Viktualienmarkt in München gibt es heute kein Faschingstreiben. Nach den schrecklichen Ereignissen gestern in Hanau hat die Stadt die Veranstaltung „Fasching hat Herz“ am Unsinnigen Donnerstag abgesagt. Zuvor hatten auch schon die Staatskanzlei und der Landtag seine Faschingsempfänge abgesagt.

In Hanau waren am Mittwochabend zehn Menschen an zwei verschiedenen Orten erschossen worden. Stunden nach dem Verbrechen entdeckte die Polizei die Leiche des mutmaßlichen Todesschützen in seiner Wohnung.