Während den Christkindlmärkten noch hinterhergeweint wird, plant der Landkreis Dachau schon in die ungewisse Zukunft. Jetzt ist klar: Auch die Faschingsumzüge werden heuer wieder nicht stattfinden können. In Markt Indersdorf, Petershausen, Vierkirchen und Weichs wird das närrische Treiben also zum Teil ausfallen müssen. Die frühe Absage hat den Grund, dass jetzt schon die Faschingswagen gebaut werden müssten.