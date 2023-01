Faschingsumzüge in Oberbayern 2023

Stadt und Landkreis München:

Faschingsumzug der Damischen Ritter

Am Sonntag den 12.02. findet der beliebte Umzug durch die Münchner Fußgängerzone statt und endet traditionell an Hofbräuhaus, wo die Afterparty gefeiert wird.

„München Narrisch“ in der Innenstadt

vom 19. – 21. Februar auf dem Marienplatz und Karlsplatz mit Bühnen auf denen zahlreiche Musik- und Tanzgruppen auftreten.

Landkreis Fürstenfeldbruck:

Faschingszug Olching

Am 21.02. findet dieses Jahr in Olching der 17. Faschingszug statt.

Faschingszug Gernlinden

der Faschingszug in Gernlinden

Faschingszug Mammendorf

Am Dienstag den 21.02. findet von 14 – 15 Uhr der Faschingsumzug in Mammendorf statt.

Landkreis Starnberg:

Starnberger Faschingstreiben

Das Faschingstreiben findet am 21.02. von 13 – 17 Uhr am Kirchplatz in Starnberg statt.

Landkreis Landsberg am Lech:

Faschingszug Igling

Der Faschingszug in Igling findet am Samstag den 11.02. statt.

Faschingszug „Lupiger Donnerstag“ Landsberg

Der Faschingszug in Landsberg findet am Donnerstag den 16.02. statt.

Faschingszug Untermühlhausen

Der Faschingszug in Untermühlhausen findet am Samstag den 18.02. statt.

Landkreis Dachau:

Faschingszug Markt Indersdorf

Bei dem Faschingszug in Markt Indersdorf werden je nach Wetter mit 20.000 – 30.000 Leuten gerechnet. Der ganze Ort ist in den Umzug involviert und am 19.02. geht es dann los.

Faschingszug Vierkirchen

Hier in Vierkirchen wird am 18.02. ein großer Faschingszug mit anschließender Faschingsparty veranstaltet.

Faschingszug Petershausen

Am 11.02. ist es in Petershausen so weit und der Faschingsumzug mit anschließendem Faschingstreiben findet wieder statt. Das Faschingstreiben ist nicht ans Wetter gebunden, da es in der Mehrzweckhalle ist.

Landkreis Freising:

Faschingszug Moosburg an der Isar

Auf dem Narrhalla in Moosburg erwarten euch viele bunt verzierte Wagen. Am 21.02. fahren diese dann in Begleitung von Marschkapellen durch die Straßen von Moosburg.

Faschingsumzug Nandlstadt

Am 21.02. findet der Faschingsumzug über den Markt Nandlstadt statt. Dieser beginnt um 14 Uhr und anschließend wird in der Hopfenhalle weitergefeiert.

Faschingsumzug Au in der Hallertau

Der Faschingszug in Au in der Hallertau finden am 19.02. statt. Um 14 geht es los mit der bunten und lauten Veranstaltung.

Faschingsumzug Eching

Dieses Jahr finden am 19.02. der 50. Echinger Faschingsumzug statt. Um 9.30 fahren die die bunten Wagen los und durch die Straßen von Eching.

Landkreis Erding:

Faschingstreiben in Dorfen

Am unteren Marktplatz findet das Faschingstreiben, am 21.02. von 13 – 16 Uhr statt.

Landkreis Ebersberg:

Faschingsumzug Ebersberg

Am Faschingsdienstag findet in Ebersberg der Traditionelle Faschingsumzug mit anschließendem Faschingstreiben statt

Landkreis Bad Tölz – Wolfratshausen:

Faschingszug in Bichl

Am Faschingssonntag den 19.02 wird in Bichl, ab 13.33 der große Faschingzug gestartet.

Faschingstreiben Geretsried

Am Faschingsdienstag wird in Geretsreid von 13 – 19 Uhr gefeiert. Am Karl-Lederer-Platz wir deine große Feier mit den Faschingsgarden aus Wolfratshausen uns Starnberg geschmissen.

Landkreis Miesbach:

Faschingszug Kreuth

Am 19.02. beginnt der große Faschingszug um 13.13 Uhr in der nördlichen Hauptstraße. Von dort geht es quer durch Kreuth durch bis zum Waldfestplatz, wo eine große Party steigt.

„Ballerdamisch“ Marktplatzfasching Holzkirchen

Am 19. Februar findet der Marktplatzfasching in Holzkirchen statt. Mit dem Motto „Ballerdamisch“ wird auf die Inspirationsquelle Mallorca gesetzt und danach richtet sich auch die Musik.