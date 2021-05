Der Wechsel ist so gut wie perfekt, so Sky Sport. David Alaba geht wohl vom FC Bayern zu Real Madrid. Über 12 Millionen Euro soll er dort dann verdienen – den fünf Jahres Vertrag unterschreibt er am Nachmittag. Der Abwehrchef war allerdings auch sonst heiß begehrt – unter anderem Manchester City, Chelsea und Paris Saint Germain wollten den Österreicher.