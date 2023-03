FC Bayern feuert Trainer Julian Nagelsmann

Der Landsberger Julian Nagelsmann war offenbar die längste Zeit Trainer beim Rekordmeister FC Bayern. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat sich der Verein am Abend überraschend von Nagelsmann getrennt. Die Bayern waren zuletzt auf Platz zwei in der Bundesliga abgerutscht. Anfang April steht das Spiel gegen den Tabellenersten Dortmund an. In der Championsleague wartet im Viertelfinale außerdem Manchester City. Beide Spiele soll jetzt offenbar Thomas Tuchel leiten. Berichten zufolge hatten die Bayern schon seit Tagen Kontakt zum Ex-Trainer von Dortmund, Chelsea und PSG. Heute oder morgen soll der Vertrag unterschrieben werden.