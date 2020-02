Der FC Bayern ist mit einem souveränen Sieg in die KO-Phase der Fußball Champions League gestartet. In London gewannen die Münchner das Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Chelsea mit 3:0. Die Tore fielen allesamt in der zweiten Halbzeit. Zweimal Serge Gnabry und einmal Robert Lewandowski brachten die Bayern mit ihren Treffern in eine hervorragende Ausgangslage für das Rückspiel am 18. März in München. Im Parallelspiel trennten sich Neapel und Barcelona 1:1.