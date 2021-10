FC Bayern: Wieder volles Stadion beim nächsten Heimspiel

Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern will ab dem nächsten Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim die Allianz Arena wieder voll machen. Auf Basis der sogenannten 3G-Plus-Regelung sollen am 23. Oktober erstmals seit eineinhalb Jahren wieder bis zu 75.000 Zuschauer kommen dürfen. Möglich macht das ein Beschluss der bayerischen Staatsregierung. Auch Greuther Fürth will die 3G-Plus-Regelung anwenden. Das bedeutet: ins Stadion darf, wer geimpft oder genesen ist oder einen negativen PCR-Test vorweisen kann.