Die Basketballer des FC Bayern haben in Sachen Titelverteidigung einen Rückschlag einstecken müssen. Die Münchner haben am Abend beim Meisterturnier im Audi Dome das Viertelfinalhinspiel gegen Ludwigsburg mit 83 zu 87 verloren und gehen mit vier Punkten Rückstand ins Rückspiel am Freitag. Anwurf ist um 16.30 Uhr.