Der FC Bayern ist Deutscher Fußball-Meister 2020. Durch einen 1:0 Sieg bei Werder Bremen holten sich die Bayern bereits am 32. Spieltag vorzeitig den Titel – ganz still und leise vor leeren Rängen. In der 43. Minute schoss Robert Lewandowski die Bayern zur 8. Meisterschaft in Folge, zur 30. gesamt.