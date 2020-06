FCB kann Meisterschaft mit Sieg in Bremen fix machen

Der FC Bayern München kann mit einem Sieg am Abend (20.30 Uhr) bei Werder Bremen den Gewinn der achten deutschen Fußball-Meisterschaft nacheinander perfekt machen. «Es liegt in unserer Hand», sagte Trainer Hansi Flick vor der Bundesligapartie gegen die abstiegsbedrohten Bremer. Für den 55 Jahre alten Flick wäre es der erste Meistertitel als Trainer, für den deutschen Rekordmeister der 30 Titelgewinn. Gewinnen die Münchner nicht, müssen sie abwarten, wie der Tabellenzweite Borussia Dortmund am Mittwoch im Heimspiel gegen Mainz spielt. Die Bayern haben vor dem drittletzten Spieltag sieben Punkte Vorsprung auf den BVB.